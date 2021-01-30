Rusya'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 12 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'nın Samara bölgesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Rusya Soruşturma Komitesinin açıklamasında, kazada yaralanan 12 kişiden 5'inin yoğun bakımda bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk belirlemelere göre, kaza kamyonun karşı şeride geçmesi nedeniyle meydana geldi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.