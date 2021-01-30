Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: Yeni vaka sayısı 19 bin 32

Rusya'da son 24 saatte 19 bin 32 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkan vakalarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 3 milyon 832 bin 8’e yükseldiği bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 19 bin 32 yeni vaka tespit edildiği, son vakalarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 3 milyon 832 bin 8’e ulaştığı belirtildi.

Yeni vakaların yaklaşık yüzde 10.5’inde (2 bin 1 kişi) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği kaydedilen açıklamada, en fazla vakanın St. Petersburg’da (2 bin 512), Moskova’da (2 bin 430) ve Moskova bölgesinde (1.069) saptandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 512 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölenlerin sayısının 72 bin 697’ye yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 24 bin 502 kişi olduğu bilgisini veren merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 3 milyon 279 bin 964’e ulaştığı vurgulandı.