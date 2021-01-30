Putin, Aliyev ile Rus - Türk Ortak Merkezi’nin açılışını görüştü

Putin ile Aliyev, Dağlık Karabağ'da ateşkesi takip edecek olan Rus - Türk Ortak Merkezi’nin açılışını görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi izlemek için kurulan Rus - Türk Ortak Merkezi’nin açılışını görüştü.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptıkları telefon görüşmesinde, sağlanan ateşkes ve çatışma bölgesindeki tüm askeri faaliyetlerin izlenmesi için Azerbaycan’da kurulan Rus-Türk Ortak Merkezi’nin çalışmaya başlamasını memnuniyetle karşıladı” İfadelerine yer verildi.

Her iki lider, kurulan merkezin Karabağ’da ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanmasının yanı sıra, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ortak bildirisinde yer alan anlaşmalara uyulmasına katkıda bulunacağını umduklarını ifade etti.

Liderler ayrıca, Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuları ele aldı.