Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan uyarı: Protesto eylemlerinde kamu düzenini ihlal edenler gözaltına alınacak

Rusya İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara 31 Ocak Pazar günü Rus muhalif Navalnıy’in destekçileri tarafından düzenlenmesi beklenen protesto gösterilerine katılmama çağrısı yaptı.

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, 31 Ocak Pazar günü Rus muhalif Aleksey Navalnıy’in destekçileri tarafından düzenlenmesi beklenen protesto gösterilerinde kamu düzenini ihlal edenlerin gözaltına alınacağı uyarısında bulunarak, vatandaşlara eylemlere katılmama çağrısı yaptı.

Düzenlediği basın toplantısında, protesto eylemlerinde kamu düzenini ihlal edenlerin gözaltına alınacağı ve adalet önüne çıkarılacağı uyarısı yapan Volk, “Mevcut koşullarda, organizatörler ve aktif katılımcıların kamu düzenini bozmaya yönelik provokasyon riski artıyor” ifadelerini kullandı.

Volk, Rusya’da halka açık etkinliklerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin devam ettiğini hatırlatarak, izinsiz gösterilere katılma çağrıları ve aktif katılımın yasaların ihlali sayılacağı, idari ve bazı durumlarda cezai sorumluluğa tabi tutulacağını kaydetti.

Volk, provokatörlerin protestocular ile polis arasında çatışmaları kışkırtmak istediklerini belirterek, “Reşit olmayan çocuklarınızın, diğer yakınlarınızın ve arkadaşlarınızın izinsiz eylemlere katılmasını engellemenizi şiddetle tavsiye ederiz” dedi.

Volk ayrıca, İçişleri Bakanlığı ve diğer güvenlik organlarının kamu düzenini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacağını vurguladı.

Navalnıy'ın taraftarları, Rus muhalife destek verilmesi amacıyla Rusya'nın çeşitli kentlerinde her hafta protesto eylemleri düzenleme çağrısı yapmıştı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, izinsiz eylemler konusunda uyararak, toplumsal düzene tehdit ve provokasyon olarak değerlendirilen bu eylemlerin dağıtılacağını belirtmişti.