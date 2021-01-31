Navalnıy'ın sözcüsü Yarmış, Moskova'da gözaltına alındı

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın basın sözcüsü Kira Yarmış'ın 23 Ocak'taki mitingde sağlık ve salgın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.

Avukat Veronika Polyakova'nın Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Yarmış, kitlesel hastalıklara veya zehirlenmelere yol açan ya da bunlara yönelik tehdit oluşturan ihlal nedeniyle gözaltına alındı.

Yarmış, daha önce 23 Ocak'taki izinsiz gösterilere katılma çağrısı yaptığı için 9 gün süreyle tutuklanmıştı. İdari hapis cezasının süresi dün gece dolmuştu.