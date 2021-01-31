Moskova'da Navalnıy destekçilerinin düzenlediği gösterilerde gözaltılar başladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek için düzenlenen izinsiz gösteriye katılanlar kent merkezinde toplandı.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, başkentteki izinsiz gösterilerde polis gözaltılara başladı.

Kent merkezinde 'Çistıye Prudı' metro istasyonu yakınında iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Göstericilerin polise karşı koymadığı görüldü.

Sputnik muhabiri, Trubnaya Meydanı'nda da bir kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Güvenlik güçleri ilk önce eylemcileri sosyal mesafe kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları, ayrıca eylemin izinsiz olduğu konusunda uyarıyor.

17 Ocak'ta Almanya'dan dönen Navalnıy, Rusya'ya giriş yaptıktan sonra tutuklanmıştı. Bunun üzerine Rus muhalifin destekçileri, 23 Ocak'ta Rusya'nın çeşitli kentlerinde Navalnıy'a destek gösterileri düzenlemişti.