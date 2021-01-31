Kremlin: START-3’ün uzatılması ‘düşünen tüm insanoğlunun başarısıdır’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START-3) uzatılmasını ‘düşünen tüm insanoğlunun başarısı’ olarak kabul ettiğini belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya-1’e konuşan Peskov, Kremlin’in START-3 anlaşmasının uzatılmasını ‘düşünen tüm insanoğlunun başarısı’ olarak kabul ettiğini ifade etti.

Peskov, “Bu herkesi endişelendiren bir konuydu. Ve elbette ki bu diplomasimizin, ayrıca bizzat bu anlaşmanın iki tarafın stratejik saldırı potansiyelini kontrol altında tutmamızı sağlayan maalesef elimizde kalan tek belge olduğunu gerekçeli bir şekilde savunan Devlet Başkanımızın başarısıdır” diye konuştu.

‘Biden’in idaresi siyasi irade ortaya koydu’

Peskov ayrıca anlaşmanın uzatılması konusunun, yeni ABD Başkanı Joe Biden’in idaresinin siyasi irade ortaya koyması nedeniyle hızlı bir şekilde çözülmesinin mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.

Washington’un kendisinin uzatma girişiminde bulunduğunu ve ‘beş yıllığına uzatma formülünü’ önerdiğini söyleyen Peskov, bu önerinin Rusya tarafından da beklemeksizin desteklendiğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, START-3 meselesinde elde edilen başarıdan sonra ABD ile ilişkilerde daha iyi şeyler umut edilebileceğinin, ancak Washington'un ‘en hassas konularda’ tutumunda bir değişiklik beklenemeyeceğinin altını çizdi.

Liderlerin ilk görüşmesi ‘derli toplu’ ve ‘pragmatikti’

ABD ve Rusya liderlerinin yaptıkları ilk telefon görüşmesinin genel olarak ‘derli toplu’ ve ‘pragmatik’ olduğuna dikkat çeken Peskov, “Buradaki samimiyet, tarafların çok derin anlaşmazlıkların varlığını açıkça ifade edip aynı zamanda bu anlaşmazlıkların varlığının diyalog yokluğu anlamına gelmemesi gerektiği ve aksine, bu anlaşmazlıkların iki ülke arasında oldukça yoğun bir diyalog gerektirdiği konusunda hm fikir olmalarından ibaret” ifadelerini kullandı.

Putin ile Biden arasındaki telefon görüşmesi geçen salı günü gerçekleşmişti.

Putin'in ABD'nin yeni başkanı Biden'ı tebrik ettiği görüşmede iki liderin ilişkilerin karşılıklı çıkarlara dayalı bir biçimde normalleştirilmesi konusunda hemfikir kaldıkları, ayrıca Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START-3) süresini 5 yıllığına uzatma konusunda anlaştıkları belirtilmişti.

Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3

Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisi olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3 olmuştu.

Her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021'de dolacaktı.