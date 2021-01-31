Kayıt
23:25 31 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    CNN: Navalnıy’ın vakfı Biden yönetiminden bir grup Rusya vatandaşına yaptırım uygulanmasını talep etti

    © Sputnik / Илья Питалев
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 413
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1043064488_0:0:1502:844_1200x675_80_0_0_33b9c60085915071c0f172868d52ca71.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202101311043699519-cnn-navalniyin-vakfi-biden-yonetiminden-bir-grup-rusya-vatandasina-yaptirim-uygulanmasini-talep/

    CNN televizyonu, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın ABD Başkanı Joe Biden'dan aralarında ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın sekiz üst düzey Rus’un’ da yer aldığı 35 kişiye yaptırım uygulaması çağrısında bulunduğunu bildirdi.

    Kuruluşun yolladığı mektubun bir kopyasına dayandırılan haberde, (Rusya Adalet Bakanlığı tarafından yabancı ajanlar listesine alınan) Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın ABD Başkanı Joe Biden'dan aralarında ‘iş insanı Roman Abramoviç, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko gibi ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın sekiz üst düzey Rus’un’ yer aldığı 35 kişiye yaptırım uygulaması çağrısında bulunduğu belirtildi.

    Dmitriy Peskov
    © Sputnik
    Kremlin: ABD’nin Navalnıy taraftarlarını desteklemesi Rusya’nın iç işlerine müdahaledir
    CNN’e konuşan vakfın icra direktörü Vladimir Aşurkov, “Mektup, en güçlü ülke olan ABD Başkanı'na hitaben yazıldı. (ABD) Uzun süredir yolsuzluğa karışan kişilere yaptırım uyguluyor. Bir şey yapabilecek biri varsa o da ABD'dir” ifadelerini kullandı.

    Aşurkov, ayrıca Navalnıy ekibinin aynı listeyi Avrupa Birliği’ne (AB) ve İngiltere yönetimine de göndermeyi planladığını sözlerine ekledi.

    Mektubun cuma günü Biden’a gönderildiği belirtilen haberde, 35 kişiden yedi ismin zaten ABD’nin yaptırım listelerinde yer aldığı ifade edildi.

    Mektubu imzalayan Aşurkov, vakfın ABD’ye Navalnıy'ı serbest bırakması için Rusya Devlet Başkanı’na baskı yapmaya çağırdığı bilgisini de paylaştı.

    Navalnıy’ın Almanya’dan dönüşünden önce kendisi ile birlikte 35 kişilik listeyi hazırladıklarını söyleyen Aşurkov, “Bu listeyi her kişi hakkında ayrıntılı dosya oluşturmadan yayınlamak istememiştik. Ancak Navalnıy tutuklandıktan sonra harekete geçmemiz gerektiğini biliyorduk” diye konuştu.

    Diğer yandan Washington Post, vakfın ABD yönetiminden yaptırım uygulamasını talep ettiği kişilerin tam listesini yayınladı; ‘öncelikli kısa listeye’ iş insanı Roman Abramoviç, Vneştorgbank Başkan Yardımcısı Denis Bortnikov, Vneştorgbank Başkanı Andrey Kostin, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Tarım Bakanı Mihail Patruşev, Vneşekonombank Başkanı İgor Şuvalov, gazeteci Vladimir Solovyov ve girişimci Alişer Usmanov girdi.

    © Sputnik / Инсаф Басиров
    Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'nden Navalnıy açıklaması: Siyasi tutuklu değil, sıradan bir suçlu
    Rus senatör: Vakfın ABD’ye yaptığı yaptırım çağrısı vatana ihanettir

    Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı, Senatör Vladimir Cabarov, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın ABD’ye bir dizi üst düzey Rusya vatandaşına yaptırım uygulama çağrısında vatana ihanet ‘kokusu aldığını’ söyledi.

    Sputnik’e konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Cabarov, “Vatana ihanet kokusu alıyorum. Bir Amerikan kuruluşunun (Rusya lideri) Vladimir Putin’e başvurup ABD Başkanı’na yaptırım uygulamasını talep ettiğini hiç düşünebiliyor musunuz?” diye konuştu.

    Vakfın ABD’ye yaptığı çağrının Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Başsavcılığı tarafından sert tepki alması gerektiğine dikkat çeken Cabarov, “Bu sert bir biçimde önlenmeli. Gerek Başsavcılık gerekse de FSB gibi kurumlar tarafından sert bir tepki gelmeli” ifadelerini kullandı.

    Devlet Duması’ndan tepki: Hem kendilerini hem ülkeyi aşağılıyorlar

    Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkan Yardımcısı İgor Lebedev, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın ABD’ye yaptığı yaptırım çağrısının hem kendisini, hem de kendi ülkelerini aşağılamak olduğunu vurguladı.

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Psaki: Biden, Putin'den Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istedi
    Sputnik’e konuyu değerlendiren Lebedev, “Hem kendilerini, hem de ülkeyi aşağıladıklarını düşünüyorum. Eğer Rusya’da hiçbir şeyi beğenmiyorlarsa, burada her şeyin bu kadar kötü olduğunu düşünüyorlarsa onları engelleyen kimse yok, valizlerini hazırlayıp gidebilirler, tutan kim ki? Ama hem bu ülkede oturup, hem de pisletmenin ve üzerine bu tür mektupları yazmanın yanlış olduğu düşüncesindeyim” açıklamasını yaptı.

    Ülke yönetiminden bir takım şikayetlerin olması durumunda 'kirli çamaşırları ortaya çıkarmak' yerine sorunları demokratik yollardan çözmeye çalışmak gerektiğini belirten Lebedev, şunları söyledi:

    “Bunun kesinlikle yanlış bir adım olduğunu düşünüyorum, zira kirli çamaşırların ortaya çıkarılmasından, dahası farklı ülkelere başvurulmasından yana değilim. Yönetimden, siyasi rejimden, ekonomik düzenden şikayetçiyseniz, sorunları çözmenin demokratik yolu var, seçimlere katılın, parti kurun, seçim kampanyasında yer alın.”
    Etiketler:
    İgor Lebedev, Vatana ihanet, Vladimir Cabarov, Roman Abramoviç, Mihail Muraşko, Vladimir Putin, ABD, Yaptırım, Vladimir Aşurkov, Joe Biden, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK), Aleksey Navalnıy, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ekim 2011'de gerçekleşen ilk elektrikli multikopter E-Volo'nun test uçuşu, bir buçuk dakika sürdü
    Dünyanın çeşitli ülkelerinde tanıtılan uçan otomobil ve insansız taksiler
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet