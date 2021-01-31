CNN: Navalnıy’ın vakfı Biden yönetiminden bir grup Rusya vatandaşına yaptırım uygulanmasını talep etti

CNN televizyonu, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın ABD Başkanı Joe Biden'dan aralarında ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın sekiz üst düzey Rus’un’ da yer aldığı 35 kişiye yaptırım uygulaması çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Kuruluşun yolladığı mektubun bir kopyasına dayandırılan haberde, (Rusya Adalet Bakanlığı tarafından yabancı ajanlar listesine alınan) Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın ABD Başkanı Joe Biden'dan aralarında ‘iş insanı Roman Abramoviç, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko gibi ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın sekiz üst düzey Rus’un’ yer aldığı 35 kişiye yaptırım uygulaması çağrısında bulunduğu belirtildi.

CNN’e konuşan vakfın icra direktörü, “Mektup, en güçlü ülke olan ABD Başkanı'na hitaben yazıldı. (ABD) Uzun süredir yolsuzluğa karışan kişilere yaptırım uyguluyor. Bir şey yapabilecek biri varsa o da ABD'dir” ifadelerini kullandı.

Aşurkov, ayrıca Navalnıy ekibinin aynı listeyi Avrupa Birliği’ne (AB) ve İngiltere yönetimine de göndermeyi planladığını sözlerine ekledi.

Mektubun cuma günü Biden’a gönderildiği belirtilen haberde, 35 kişiden yedi ismin zaten ABD’nin yaptırım listelerinde yer aldığı ifade edildi.

Mektubu imzalayan Aşurkov, vakfın ABD’ye Navalnıy'ı serbest bırakması için Rusya Devlet Başkanı’na baskı yapmaya çağırdığı bilgisini de paylaştı.

Navalnıy’ın Almanya’dan dönüşünden önce kendisi ile birlikte 35 kişilik listeyi hazırladıklarını söyleyen Aşurkov, “Bu listeyi her kişi hakkında ayrıntılı dosya oluşturmadan yayınlamak istememiştik. Ancak Navalnıy tutuklandıktan sonra harekete geçmemiz gerektiğini biliyorduk” diye konuştu.

Diğer yandan Washington Post, vakfın ABD yönetiminden yaptırım uygulamasını talep ettiği kişilerin tam listesini yayınladı; ‘öncelikli kısa listeye’ iş insanı Roman Abramoviç, Vneştorgbank Başkan Yardımcısı Denis Bortnikov, Vneştorgbank Başkanı Andrey Kostin, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Tarım Bakanı Mihail Patruşev, Vneşekonombank Başkanı İgor Şuvalov, gazeteci Vladimir Solovyov ve girişimci Alişer Usmanov girdi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı, Senatör Vladimir Cabarov, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın ABD’ye bir dizi üst düzey Rusya vatandaşına yaptırım uygulama çağrısında vatana ihanet ‘kokusu aldığını’ söyledi.

Sputnik’e konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Cabarov, “Vatana ihanet kokusu alıyorum. Bir Amerikan kuruluşunun (Rusya lideri) Vladimir Putin’e başvurup ABD Başkanı’na yaptırım uygulamasını talep ettiğini hiç düşünebiliyor musunuz?” diye konuştu.

Vakfın ABD’ye yaptığı çağrının Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Başsavcılığı tarafından sert tepki alması gerektiğine dikkat çeken Cabarov, “Bu sert bir biçimde önlenmeli. Gerek Başsavcılık gerekse de FSB gibi kurumlar tarafından sert bir tepki gelmeli” ifadelerini kullandı.

Devlet Duması’ndan tepki: Hem kendilerini hem ülkeyi aşağılıyorlar

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkan Yardımcısı İgor Lebedev, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın ABD’ye yaptığı yaptırım çağrısının hem kendisini, hem de kendi ülkelerini aşağılamak olduğunu vurguladı.

Sputnik’e konuyu değerlendiren Lebedev, “Hem kendilerini, hem de ülkeyi aşağıladıklarını düşünüyorum. Eğer Rusya’da hiçbir şeyi beğenmiyorlarsa, burada her şeyin bu kadar kötü olduğunu düşünüyorlarsa onları engelleyen kimse yok, valizlerini hazırlayıp gidebilirler, tutan kim ki? Ama hem bu ülkede oturup, hem de pisletmenin ve üzerine bu tür mektupları yazmanın yanlış olduğu düşüncesindeyim” açıklamasını yaptı.

Ülke yönetiminden bir takım şikayetlerin olması durumunda 'kirli çamaşırları ortaya çıkarmak' yerine sorunları demokratik yollardan çözmeye çalışmak gerektiğini belirten Lebedev, şunları söyledi:

“Bunun kesinlikle yanlış bir adım olduğunu düşünüyorum, zira kirli çamaşırların ortaya çıkarılmasından, dahası farklı ülkelere başvurulmasından yana değilim. Yönetimden, siyasi rejimden, ekonomik düzenden şikayetçiyseniz, sorunları çözmenin demokratik yolu var, seçimlere katılın, parti kurun, seçim kampanyasında yer alın.”