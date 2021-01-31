ABD’nin Rusya’daki gösterilere ilişkin açıklamalarına Rus Dışişleri’nden yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ve ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin Rusya’da muhalif Aleksey Navalnıy'a destek için düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesinde, ABD’nin yaptığının çifte standart olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin Navalnıy destekçilerinin düzenlediği izinsiz gösterilere ilişkin açıklamalarını Facebook’taki sayfasından değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın iç meselelerine müdahale eden ABD’nin yaptıklarının çifte standart ve ikiyüzlülük olduğunu ifade etti.

Bakanlık, “Diplomatik mesleğin temsilcilerine yakışmayacak bir şekilde özen gösterdiğiniz ‘mitingler’ önceden planlanmış değil, yasadışıdır. ABD’de bu tür durumlarda ne yapıldığını herkes iyi biliyor, öldürmek üzere ateş açılıyor. Çifte standartlar ve ikiyüzlülük bir yaşam inancı mı?” ifadelerini kullandı.

ABD’den egemen devletlerin içişlerine karışmayı bırakmasını talep eden bakanlık, izinsiz eylemler ile ilgili uydurma haberleri yayma konusundaki sorumluluğu hatırlattı:

“ABD’nin Rusya’nın iç işlerine sert müdahalesi, Washington’un kontrolünde olan İnternet platformlarından uydurma haberlerin yayılması ve izinsiz eylem çağrılarının yapılması gibi kanıtlanmış bir gerçektir. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yasaların çiğnenmesine verdiği destek, Washington'un perde arkasındaki rolünü bir kez daha doğruluyor. Protestoları teşvik etmeyi amaçlayan eylemlerin Rusya'yı caydırma stratejisinin bir parçası olduğuna şüphe yok.”

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği daha önce Rus yetkililerin yeni protestolar öncesinde birçok göstericiyi gözaltına aldıklarını ve Moskova’nın merkez bölgesini kapattıklarını yazmış, bu bağlamda Rusya’ya insan hakları alanında uluslararası taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Blinken ise ABD’nin ‘Rus yönetiminin üst üste ikinci hafta barışçıl protestoculara ve gazetecilere karşı sürekli olarak sert taktikler kullanmasını kınadığını’ söylemişti.