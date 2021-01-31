Rusya İnsan Hakları Sorumlusu Moskalkova: Hem göstericilerin, hem de kolluk kuvvetlerinin hakları savunulmalı

Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Moskalkova, Rusya’da bugün düzenlenen izinsiz protesto eylemlerinde saldırı ve provokasyonların meydana geldiğine dikkat çekerek, sadece göstericilerin değil, aynı zamanda güvenlik mensuplarının da haklarının savunulması gerektiğini söyledi.

Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, ülke genelinde bugün gerçekleşen protestoları değerlendirerek, eylemlerde saldırı ve provokasyonların meydana geldiğine dikkat çekerek, sadece göstericilerin değil, aynı zamanda güvenlik mensuplarının da haklarının savunulması gerektiğini söyledi.

Moskalkova, “İnsan hakları sorumlu yetkilisi olarak sadece izinsiz eylemlere katılan göstericilerin değil, aynı zamanda görevlerini yerine getiren Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), İçişleri Bakanlığı mensuplarının da haklarını savunmakla mükellefim” ifadelerini kullandı.

Gösterilerde kaçınılmaz olarak arbedeye, çatışmalara ve kaosa yol açacak olan saldırı eylemlerinin, uygunsuz hareketlerin ve doğrudan provokasyonların yapıldığını dile getiren yetkili, “Tüm bunlar diyaloğa ya da hak arayışı mücadelesine değil, daha çok sindirme eylemlerine benziyor. Sürekli olarak talepler üzerinde çalışıyorum, yardım hattı 7/24 çalışıyor. Fakat bir kez daha diyalog çağrısı yapıyorum” ifadelerini kullandı.