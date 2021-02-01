Rusya’da Başsavcılık, Navalnıy’in ertelenmiş cezasının hapis kararına çevrilmesine destek verecek

Rusya’nın Başsavcılık Ofisi, hapis cezasının ertelenmesine dair muhalif aktivist Aleksey Navalnıy hakkında daha önce alınmış kararın bozulmasını destekleyeceklerini açıkladı. Kararın bozulması ile Navalnıy üç yıl hapiste kalabilir.

Rusya’nın Başsavcılık Ofisi’nden bir yetkili gazetecilere demecinde, Navalnıy’in 2014 yılında zimmetine para geçirmekten suçlu bulunduğu davada aldığı hapis cezasının ertelenmesi kararının bozulmasına destek vereceklerini söyledi.

Kararın bozulması halinde Navalnıy üç yıl hapiste kalabilir. Navalnıy şu an söz konusu davanın şartlı tahliye kurallarını ihlal etmesi nedeniyle tutuklu bulunuyor.

Navalnıy’in cezasının ertelenmesine ilişkin kararın bozulmasını talebi, yarın başkent Moskova’daki Simonovskiy mahkemesindeki duruşmada ele alınacak.

Navalnıy şartlı tahliye koşullarını ihlal etmesi nedeniyle Almanya’dan Rusya’ya dönüşünde gözaltına alınmıştı. Ardından çıkarıldığı mahkemede bir ay boyunca tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Navalnıy, ağustos ayında Rusya’daki bir iç hat uçuşu sırasında zehirlendiği şüphesi ile önce Omsk kentinde daha sonra Almanya’nın başkenti Berlin’de tedavi gördü. Omsk’taki testler sırasında Navalnıy’in zehirlendiğine ilişkin bir emare bulunmadı. Ancak Alman yetkililer, Navalnıy’in bir sinir gazı ile zehirlendiği sonucuna vardıklarını söylüyor. Buna karşın testlere dair Almanya’dan Rus Dışişleri’nin talep ettiği belgeler gelmiş değil.

Bunun yanında, Navalnıy Rusya’ya dönüşünden beri destekçilerini hükümete karşı haftasonu protesto gösterileri düzenlemeye çağırıyor. Söz konusu protestoların birincisi 23 Ocak’ta, ikincisi ise dün düzenlendi.

Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da bağımsız gözlem grupları dünkü protestolar sırasında yaklaşık 5.000 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.