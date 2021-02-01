Rusya’da Başsavcılık, Navalnıy’in ertelenmiş cezasının hapis kararına çevrilmesine destek verecek

Rusya’nın Başsavcılık Ofisi’nden bir yetkili gazetecilere demecinde, Navalnıy’in 2014 yılında zimmetine para geçirmekten suçlu bulunduğu davada aldığı hapis cezasının ertelenmesi kararının bozulmasına destek vereceklerini söyledi.
Kararın bozulması halinde Navalnıy üç yıl hapiste kalabilir. Navalnıy şu an söz konusu davanın şartlı tahliye kurallarını ihlal etmesi nedeniyle tutuklu bulunuyor.
Navalnıy’in cezasının ertelenmesine ilişkin kararın bozulmasını talebi, yarın başkent Moskova’daki Simonovskiy mahkemesindeki duruşmada ele alınacak.
Navalnıy şartlı tahliye koşullarını ihlal etmesi nedeniyle Almanya’dan Rusya’ya dönüşünde gözaltına alınmıştı. Ardından çıkarıldığı mahkemede bir ay boyunca tutuklu kalmasına karar verilmişti.
Bunun yanında, Navalnıy Rusya’ya dönüşünden beri destekçilerini hükümete karşı haftasonu protesto gösterileri düzenlemeye çağırıyor. Söz konusu protestoların birincisi 23 Ocak’ta, ikincisi ise dün düzenlendi.
Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da bağımsız gözlem grupları dünkü protestolar sırasında yaklaşık 5.000 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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