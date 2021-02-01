Rusya’da ekimden sonra en düşük günlük koronavirüs vakası kaydedildi

Rusya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin yetkililerine göre ülkede son bir günde 17 bin 648 yeni koronavirüs vakası görüldü. Bu, Rusya’da 28 Ekim’den sonra görülen en düşük günlük vaka sayısı.
Öte yandan, son bir gün içinde koronavirüs kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle 437 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Toplam can kaybı 73 bin 619’a yükselmiş durumda.
Yaygın aşılama programının 18 Ocak’ta başladığı Rusya’da ilk başta nüfusun yüzde 60’ının koronavirüse karşı aşılanması hedefleniyor. Aşı olmak isteyenler belirlenen kliniklere başvurup ücretsiz olarak aşı olabiliyorlar.
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