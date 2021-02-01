Medvedev: Karabağ'daki Rus-Türk Ortak Merkezi, bölgede ortak istikrarın bir unsuru

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Dağlık Karabağ'da ateşkesi izleyecek olan Rus-Türk Ortak Merkezi'nin bölgede 'uzun vadeli politikanın bir unsuru' olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Rus basınına demeç veren Medvedev, "Rus ve Türk askerlerin görev yapacağı, özel bir ateşkes izleme merkezi kurulmasına dair karar alındı. Bu, ortak istikrarın bir unsurudur. Bunu uzun vadeli politikanın bir unsuru olarak değerlendirmezdim veya burada komplo teorilerinden birini oluşturmazdım. Bölgemizde var olan gerçekleri göz önünde bulundurmalıyız ve bu gerçekler, bugün bu konuyu Türk ortaklarla istişare etmemizi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

'Putin ve Erdoğan, bu konuyu sürekli konuşuyor'

Türkiye'nin Rusya'nın komşusu ve çok önemli bir partneri olduğunu kaydeden Medvedev, "Aynı zamanda Türkiye, Azerbaycan için çok yakın bir ülke. Bu faktörü görmezden gelemeyiz. Onlarla verimli bir diyaloğumuz var ve ülkemizin devlet başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu konuyu sürekli konuşuyor" dedi.

Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının 11 Kasım 2020’de imzaladığı mutabakat çerçevesinde kurulan Rus - Türk ateşkesi izleme merkezi 30 Ocak'ta faaliyete geçti. Ortak merkezle bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlanacak.

Ortak merkezde 65 modüler tipli yaşam ve hizmet alanı yer alıyor

Ağdam'ın Merzili köyü yakınlarında 4 hektar alana kurulu ortak merkezde 65 modüler tipli yaşam ve hizmet alanı yer alıyor. Ortak merkezde insansız hava aracı (İHA) personeli de dahil 60 Türk, 60 da Rus askeri görev yapacak. Mescit ve kiliseye de yer verilen ortak merkezin güvenliğini ise Azerbaycan askerleri sağlayacak.