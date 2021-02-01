'Yeltsin 100 yaşına kadar yaşamayı hayal ediyordu'

Bugün, 2007 yılında hayatını kaybeden Yeltsin'in 90. doğum yıldönümü. Bu vesileyle Sputnik'e demeç veren Şevçenko, eski devlet başkanını anlattı.

Yeltsin'in Yekaterinburg'dan (o dönemki adıyla Sverdlovsk) Moskova'ya geldiği andan itibaren 17 yıl boyunca onunla birlikte çalışan Şevçenko, "Tek bir hayali vardı. 90 yaşına, hatta 100 yaşına kadar yaşamak istiyordu ancak olmadı, sağlığı el vermedi" dedi.

Yeltsin'in inşaat işçiliğinden büyük bir siyasetçi, iktidardan ayrılıp kendi halefini gösterebilen bir devlet başkanı olana kadar uzun bir yoldan geçtiğini ve büyük deneyim sahibi olduğunu anlatan Şevçenko, "Tüm cazibesi, bir inşaatçı olarak taşçı, betoncu, montajcı dahil her işi yapmış olmasıydı. Daha sonra bu alandaki en büyük projelerin, inşaat işletmelerinin, gruplarının başına geçti. İşinde gerçekten bir uzmandı ve büyük bir otoriteye sahipti, bundan dolayı da Moskova'ya davet edildi" dedi.

Yeltsin'in kendisini işine adadığını ama yine de özellikle ekonomi alanında istediği her şeyi yapamadığını kaydeden Şevçenko, "Kendini adadı. Evet, bazı şeyler yolunda gitti, bazıları da gitmedi. Ancak onun asıl görevi, bizim geçmişten çıkıp günümüze gelmemizdi. En büyük başarısının, Rusya'yı rönesansa taşıyan halefini bulması olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

10 Temmuz 1991'den 31 Aralık 1999'a kadar Rusya'yı yöneten Yeltsin, halefi olarak Vladimir Putin'i göstermiş ve vekaleten görevi devralan Putin, Mart 2000 seçimlerini birinci turda kazanarak resmen devlet başkanı olmuştu.