Lugansk: Sputnik V ile koronavirüse karşı aşılama programını başlattık

Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk kenti sakinlerinin Rus Sputnik V aşısı ile koronavirüse karşı aşılanmaya başladığı belirtildi.

Lugansk'ın Sağlık Bakanı Nataliya Paşenko, “Aşılama bugün itibarıyla başladı” açıklamasını yaptı.

Paşenko’nun söz konusu açıklamasını, Lugansk lideri Leonid Paseçnik’in Sputnik V aşısının birinci partisinin ellerine ulaştığını duyurması takip etti.

В «ЛНР» тоже сообщили о получении первой партии российской вакцины от коронавирусаhttps://t.co/YCHUBUweQJ — Новости Донбасса (@novostidnua) February 1, 2021

'İleride düzenli sevkiyat bekliyoruz'​

Paseçnik açıklamasında, “Rus Sputnik V koronavirüs aşısının ilk partisi Lugansk’a geçtiğimiz haftasonu gelmiştir. İleride Rusya’dan düzenli olarak sevkiyat yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Paseçnik yapılan ilk sevkiyat ile ellerine kaç doz aşı ulaştığını belirtmedi. Ancak aşılamanın, halkın en savunmasız kesiminden başlanarak ücretsiz olarak yapılacağını kaydetti.

Bunun yanında, Donetsk lideri Denis Puşilin de koronavirüs aşılarının bölgelerine ulaştığını belirtmişti.

Daha önce Sputnik V aşısına ilişkin uluslararası işbirliği anlaşamalarını yürüten Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Lugansk ile Donetsk’e aşı sevkiyatı yapılması üstünde çalışmadıkları açıklamasını yapmıştı.