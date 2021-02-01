Rossiya 1: 'Putin'in Sarayı' filmi, Almanya'da ABD'nin desteğiyle çekildi

Rusya devlet televizyonu Rossiya 1, muhalif Aleksey Navalnıy'ın Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu iddia ettiği Gelencik'teki sarayla ilgili filmin ABD'nin desteğiyle Alman film stüdyosu Black Forest'ta çekildiğini belirtti.

Rossiya 1'in haberine göre filmin Black Forest stüdyosunda çekildiğini Schwarzwalder Bote gazetesinin çalışanları tespit etti.

Haberde "Almanya'daki stüdyonun açılışı, şaşırtıcı bir şekilde 'saray' ile ilgili soruşturmanın başlangıcıyla aynı tarihe denk geliyor. Stüdyonun yöneticileri, birkaç yıl ABD'de çalıştıklarını ve Navalnıy'a yardım ettiklerini doğruladı" dendi.

'Golos Germanii' (Almanya'nın Sesi) adlı YouTube kanalının kurucusu Sergey Filbert, "Navalnıy, bu stüdyoda rahatça çalıştı, çekimler yaptı ve tüm Almanya'yı dolaştı" ifadelerini kullandı.

Film çekimi için stüdyo rezervasyonunun Aralık 2020'de ABD'den telefonla yapıldığını ve filmin en az bir ayda hazırlandığını kaydeden Filbert, "Almanya'da siyasetçilerin ve medyanın bunun karşısında sessiz kalarak ABD'nin fonlarıyla Rusya karşıtı faaliyetlerin açıkça yürütülmesine nasıl izin verdiği konusunda soru işaretleri doğuyor" diye vurguladı.

Rus iş insanı Rotenberg: Yapı bana ait

Navalnıy'ın Almanya'dan Rusya'ya dönmeden hemen önce hazırladığı belirtilen 'Putin'in Sarayı' adlı filmde Rus liderin Karadeniz kıyısındaki Gelencik'te 100 milyar rubleye (1.3 milyar dolar) saray yaptırdığı öne sürülmüştü.

Rus iş insanı Arkadiy Rotenberg, binanın kendisine ait olduğunu ve binanın otel olacağını açıklamıştı.