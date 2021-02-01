Ermenistan’dan Sputnik V aşısına onay

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) açıklamasında, “Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Ermenistan Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını bildiririz” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, onayın Ermenistan’da ek araştırmaya gerek duyulmadan Rusya’da gerçekleştirilen 3’üncü araştırma aşamasının sonuçları temelinde Ermenistan Sağlık Bakanlığı’nın emriyle verildiği kaydedildi.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, “Rusya’nın BDT içinde, kendi topraklarında Sputnik V aşısının kullanımına izin veren partner ülke sayısı sürekli artıyor. Bugün aşımızın Ermenistan Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını duyuruyoruz, bunun sayesinde bu ülkede vatandaşların dünyanın en iyi koronavirüs aşılarından biriyle aşılanması başlanacak. İşbirliğimizin insan sağlığının korunmasına yardımcı olacağını ve koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını daha da yakınlaştıracağını umuyoruz” ifadesini kullandı.

Sputnik V aşısı daha önce Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, BAE, İran, Gine ve Tunus’ta tescil edilmişti.