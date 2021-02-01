RT, Navalnıy'ın kurduğu vakfın yetkilisinin İngiliz diplomatla yaptığı 'istihbarat görüşmesini' yayınladı

Russia Today (RT), Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın İcra Direktörü Vladimir Aşurkov'un gizli MI6 ajanı olduğu belirtilen bir İngiliz diplomatla görüştüğü, Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından kaydedilen anları yayınladı.

ABD Başkanı Joe Biden'a 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın sekiz üst düzey Rus yetkili' de dahil 35 kişiye yaptırım uygulaması çağrısında bulunan, Aşurkov'un imzasını taşıyan belgenin ayyuka çıkmasının ardından RT, FSB'nin kayda aldığı bir videoyu kamuoyuyla paylaştı.

Görüşmenin 2012 yılında gerçekleştiğini belirten RT, diplomat James William Tomas Ford'un daha önce İngiltere'nin Rusya Büyükelçiliği'nde siyasi işlerden sorumlu ikinci sekreter olarak çalıştığını belirtti.

Görüntüde Aşurkov, Ford'dan İngiliz istihbaratından bilgi alınması konusunda yardım talep ederken "İngiliz istihbaratının bizim ulaşamadığımız çok sayıda yolsuzlukla mücadele bilgilerine erişimi olduğundan eminim. İngiliz istihbaratının Abramoviç, Usman ve Rusya hükümetindeki kişilerin bağlantısını doğrulayan verilere sahip olduğundan eminim. İngiltere'nin Rusya'ya nüfuz edebilecek ve ona karşı tutumunu halihazırda sertleştiren kilit Avrupa ülkesi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yayınlanan bir başka videoda Aşurkov, muhatabına bir Rus bankasıyla ilgili olumsuz bir belge vermeyi vaat ederken bunun İngilizler için çok faydalı olacağını ima etti.

Aşurkov, "Londra merkezli Henry Jackson Cemiyeti ile birlikte VTB-Bank hakkında bir rapor yayınlayacağız. Raporda VTB'nin yolsuzluğa karıştığı, risk yönetim sisteminin çalışmadığı belirtiliyor ve bu bankanın Avrupa'da önemli bir aktör olmasından dolayı onun Avrupa finans piyasaları için tehdit oluşturduğunu belirteceğiz. Bunlar nedeniyle Lloyds, RBS, Barclay's gibi İngiliz şirketleri daha zor rekabet ediyor" dedi.

Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'na herhangi bir mali yardım sunma vaadinde bulunmayan Ford da, Aşurkov'a vakfın Rusya Adalet Bakanlığı'nın yabancı ajanlar listesindeki Uluslararası Şeffaflık Örgütü ile işbirliği yapmasını önerdi.

Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın Biden'dan iş insanı Roman Abramoviç, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko gibi Putin'e yakın sekiz üst düzey Rus da dahil 35 kişiye yaptırım uygulamasını istediği belirtilmişti.

CNN'e konuşan Aşurkov, "Mektup, en güçlü ülke olan ABD Başkanı'na hitaben yazıldı. (ABD) Uzun süredir yolsuzluğa karışan kişilere yaptırım uyguluyor. Bir şey yapabilecek biri varsa o da ABD'dir" ifadelerini kullanmıştı.