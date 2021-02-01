Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev koronavirüs aşısı oldu

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rus medyasına açıklamasında, “İki ay önce aşılandım. Rusya’da geliştirilen aşılardan birini yaptım. Neden öyle diyorum? Bir aşının diğerinden daha iyi olduğu izlenimi oluşmasın diye” ifadesini kullandı.

Rusya’da geliştirilen tüm aşıların etkili olduğunu kaydeden Medvedev, “Ama birini seçmek gerekirse doktora danışmak lazım. Açık ve net söylüyorum, bunu yapmak lazım” dedi.

Aşıdan sonra hiçbir yan etki geçirmediğini anlatan Medvedev, sürecin çok rahat geçtiğini belirterek, “Ama bu kişiden kişiye değişebilir. Biliyorsunuz, aşılamadan sonra hastalananlarda bağışıklık tepkisinin daha güçlü olduğunu söylüyorlar, yani daha güçlü koruma oluşuyor, antikor sayısı, farklı katsayılar ve diğerleri daha fazla oluyor. Ama bu da her zaman olan bir şey değil. Dediğim gibi her şey kişiden kişiye değişiyor” diye konuştu.

Bu konuyu bilim insanlarıyla görüştüğünü söyleyen Medvedev sözlerini şöyle sürdürdü: “Onlar, insanın hastalığı nasıl geçeceğine ilişkin bilginin bağışıklık statüsü ile genomunun içerdiğini söyledi. Eğer burada bulunan herkesin, hatta Dünya yeryüzünde her bir insanın genomu şifrelenmiş olsa (muhtemelen gelecekte olabilir, çok zor bir iş değil, ama belli bir harcama gerektirir) o zaman misal şu insanda bu hastalığın daha şiddetli olacağını, şu hastalığın ise tehdit oluşturmayacağını hemen söyleyebilecekler. Eminim ki er ya geç bu denli büyük veriler temelinde, eğer genomla ilgili enformasyonun gerektiği gibi şifresi çözülse ve işlense, kendimiz hakkında tam fotoğrafa sahip olacağız ve tehditlerin nerde olduğunu biliyor olacağız. En önemlisi de sağlıkçılar, bir kişiye eğer koronavirüsün yanında başka hastalığı varsa hangi ilacı verebileceklerini anlıyor olacak”.

‘Çin kendi aşısını Rusya’ya da teklif etti’

Yurt dışında geliştirilen aşıların Rusya’da kullanım olasılığını da değerlendiren Medvedev, “Öncelikle çok fazla teklif almış değiliz. Çünkü her bir ülke önce kendi ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor, kendi nüfusunu aşılamak istiyor. Bu tamamen normal. Biz de aynı tutum sergiliyoruz” ifadesini kullandı.

Yine de bu konuda girişimlerin olduğunu dile getiren Medvedev, “Çinliler böyle bir teklifte bulundu. Elbette bu teklif en titiz şekilde analiz edilecek” dedi.

Etkili ve güvenli kabul edilecek her bir yabancı aşının Rusya piyasasına girebileceğini kaydeden Medvedev, ama temel görevin kendi aşılarını geliştirmek olduğunu belirterek, “Her bir aşıyla ilgili görev, her ay birkaç milyon doz üretmek. Sputnik V ile ilgili görev, yıl ortalarına kadar 30 milyon doz üretmek. Epivakkorona ve Vektor aşılarında da büyük rakamlar planlanıyor. Bu planların hayata geçirileceğini umuyorum” dedi.