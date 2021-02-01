Kayıt
20:50 01 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev

    Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev koronavirüs aşısı oldu

    © Sputnik / Екатерина Штукина
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V (63)
    0 50
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103822/26/1038222662_0:149:3110:1899_1200x675_80_0_0_cd4b3dc52c47092e09514d057762ce57.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202102011043709279-eski-rusya-devlet-baskani-medvedev-koronavirus-asisi-oldu/

    Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Rusya’da geliştirilen koronavirüs aşılarından birini yaptırdığını söyledi.

    Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rus medyasına açıklamasında, “İki ay önce aşılandım. Rusya’da geliştirilen aşılardan birini yaptım. Neden öyle diyorum? Bir aşının diğerinden daha iyi olduğu izlenimi oluşmasın diye” ifadesini kullandı.

    Rusya’da geliştirilen tüm aşıların etkili olduğunu kaydeden Medvedev, “Ama birini seçmek gerekirse doktora danışmak lazım. Açık ve net söylüyorum, bunu yapmak lazım” dedi.

    Aşıdan sonra hiçbir yan etki geçirmediğini anlatan Medvedev, sürecin çok rahat geçtiğini belirterek, “Ama bu kişiden kişiye değişebilir. Biliyorsunuz, aşılamadan sonra hastalananlarda bağışıklık tepkisinin daha güçlü olduğunu söylüyorlar, yani daha güçlü koruma oluşuyor, antikor sayısı, farklı katsayılar ve diğerleri daha fazla oluyor. Ama bu da her zaman olan bir şey değil. Dediğim gibi her şey kişiden kişiye değişiyor” diye konuştu.

    Bu konuyu bilim insanlarıyla görüştüğünü söyleyen Medvedev sözlerini şöyle sürdürdü: “Onlar, insanın hastalığı nasıl geçeceğine ilişkin bilginin bağışıklık statüsü ile genomunun içerdiğini söyledi. Eğer burada bulunan herkesin, hatta Dünya yeryüzünde her bir insanın genomu şifrelenmiş olsa (muhtemelen gelecekte olabilir, çok zor bir iş değil, ama belli bir harcama gerektirir) o zaman misal şu insanda bu hastalığın daha şiddetli olacağını, şu hastalığın ise tehdit oluşturmayacağını hemen söyleyebilecekler. Eminim ki er ya geç bu denli büyük veriler temelinde, eğer genomla ilgili enformasyonun gerektiği gibi şifresi çözülse ve işlense, kendimiz hakkında tam fotoğrafa sahip olacağız ve tehditlerin nerde olduğunu biliyor olacağız. En önemlisi de sağlıkçılar, bir kişiye eğer koronavirüsün yanında başka hastalığı varsa hangi ilacı verebileceklerini anlıyor olacak”.

    ‘Çin kendi aşısını Rusya’ya da teklif etti’

    Yurt dışında geliştirilen aşıların Rusya’da kullanım olasılığını da değerlendiren Medvedev, “Öncelikle çok fazla teklif almış değiliz. Çünkü her bir ülke önce kendi ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor, kendi nüfusunu aşılamak istiyor. Bu tamamen normal. Biz de aynı tutum sergiliyoruz” ifadesini kullandı.

    Yine de bu konuda girişimlerin olduğunu dile getiren Medvedev, “Çinliler böyle bir teklifte bulundu. Elbette bu teklif en titiz şekilde analiz edilecek” dedi.

    Etkili ve güvenli kabul edilecek her bir yabancı aşının Rusya piyasasına girebileceğini kaydeden Medvedev, ama temel görevin kendi aşılarını geliştirmek olduğunu belirterek, “Her bir aşıyla ilgili görev, her ay birkaç milyon doz üretmek. Sputnik V ile ilgili görev, yıl ortalarına kadar 30 milyon doz üretmek. Epivakkorona ve Vektor aşılarında da büyük rakamlar planlanıyor. Bu planların hayata geçirileceğini umuyorum” dedi.

    Konu:
    Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V (63)
    Etiketler:
    Koronavirüs, Aşı, Rusya, Dmitriy Medvedev
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının 11 Kasım 2020’de imzaladığı mutabakat çerçevesinde kurulan Rus - Türk ateşkesi izleme merkezi 30 Ocak'ta faaliyete geçti.
    Karabağ'daki Rus-Türk Ateşkesi İzleme Merkezi'nden kareler
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İl-114-300
    İl-114-300 yolcu uçağı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet