Putin'den Rusya'da insan hakları mahkemesi kurulmasıyla ilgili talimat

İnsan Hakları Konseyi toplantısının sonuçlarına göre Yüksek Mahkeme, Adalet Bakanlığı ile birlikte Rusya İnsan Hakları Mahkemesi kurmanın uygulanabilirliği konusunu inceleyecek ve gerektiğinde bununla ilgili öneriler sunacak.

Rusya'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) benzer bir mahkeme kurulması, İnsan Hakları Konseyi üyesi Yevgeniy Mıslovskiy tarafından önerilmişti.

Putin, bu öneriyi destekleyerek "İlkesel olarak doğru bir fikir" yorumunda bulunmuştu.

8 Aralık'ta Putin, Rusya Anayasası'na uluslararası anlaşmalara karşı öncelik verilmesini öngören bir yasa paketini imzalamıştı. Bu düzenlemelerin kabul edilmesi nedeniyle Rusya vatandaşlarının AİHM'de haklarını arama konusunda zorluklar yaşayabileceği belirtilmişti.