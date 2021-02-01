Putin’den Runet’te çalışan yabancı bilişim şirketlerine yönelik ek talepler belirleme talimatı

Rusya lideri Vladimir Putin, internetin Rusya segmentinde (Runet) çalışan yabancı bilişim şirketlerine yönelik ek taleplerin belirlenerek 1 Ağustos 2021’e kadar sunulması için talimat verdi. Şirketlerin Rusya’da temsilcilik açmaları da gündemde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanlığı Sivil Toplum ve İnsan Hakları Konseyi’nin (SPÇ) 10 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantısının ardından internetin Rusya segmentinde (Runet) çalışan yabancı bilişim şirketlerine yönelik ek taleplerin belirlenerek, 1 Ağustos 2021’e kadar sunulması için talimat verdi.

Şirketlerin Rusya’da temsilcilik açmalarının da gündeme alındığı belgede, şu ifadeler yer aldı:

“Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi, Rusya hükümeti ile birlikte internetin bilgi ve telekomünikasyon ağının Rusya segmentinde faaliyet gösteren yabancı teknoloji şirketlerine yönelik ek taleplerin oluşturulması için teklifler hazırlayacak ve sunacak. Ek talepler söz konusu şirketlerin Rusya Federasyonu'nda temsilcilik açmalarını da içerecek. Süre, 1 Ağustos 2021.”

Talimatın yerine getirilmesini takip edecek yetkililer Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanıve Başbakanolarak belirlendi.

Daha önce Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın küresel internet ağıyla bağlantısının kesilmesine teknolojik bakımdan hazır olduğunu duyurmuştu.

Rusya’da 1 Kasım 2019’dan bu yana yürürlükte olan ‘bağımsız Runet’ yasasının hükümlerine göre Rus internetinin istikrar ve işleyişine yönelik tehdit oluşması durumunda, merkezi ağ yönetimi Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’na (Roskomnadzor) aktarılacak.