Rusya, İngiltere’ye uçuşları askıya alma kararını 2 hafta uzattı

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, İngiltere’ye uçuşları askıya alma kararını 17 Şubat’a kadar uzattı.

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan basın açıklamasında, “İngiltere ile uçuşları askıya alma kararının uzatılması kararı alındı. Halk sağlığını korumak amacıyla kısıtlama 16 Şubat 2021 saat 23.59’a kadar uzatıldı” ifadesine yer verildi.

Rusya daha önce, İngiltere’de Kovid-19’un yeni türü tespit edildikten sonra bu ülkeyle uçuşları 1 Şubat’a kadar askıya almıştı.