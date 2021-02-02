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    Navalnıy’ın hapis cezası ile ilgili oturum Moskova Şehir Mahkemesi’ne intikal etti

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Rusya
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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202102021043710892-navalniyin-hapis-cezasi-ile-ilgili-oturum-moskova-sehir-mahkemesine-intikal-etti/

    Moskova Simonovskiy Bölge Mahkemesi'nin Rus muhalif Navalnıy’ın ‘Yves Rocher davası’ ile ilgili şartlı hapis cezasının gerçek cezaya dönüştürülmesinin ele alınacağı duruşmanın Moskova Şehir Mahkemesi’nde yapılacağı öğrenildi.

    Moskova Şehir Mahkemesi basın sekreteri Ulyana Solopova’nın Rus Kommersant gazetesine aktardığı bilgiye göre Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın ‘Yves Rocher davası’ ile ilgili şartlı hapis cezasının gerçek cezaya dönüştürülmesinin ele alınacağı duruşma, temyiz davalarının görüldüğü binandaki 635 no.lu duruşma salonunda yapılacak.

    Navalnıy, Almanya’dan döndüğü sırada Şeremetyevo Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra tutulduğu Matrosskaya Tişina gözaltı merkezinden duruşmaya katılmak üzere mahkemeye nakledilecek.

    Solopova, duruşmanın çok sayıda gazetecinin başvuruda bulunması nedeniyle, ‘hukuki işlemlerin şeffaflığı ve açıklığı ilkesinin yanı sıra sosyal mesafe kuralının da sağlanması için’ farklı bir mahkemede yapılacağını belirtti.

    © REUTERS
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    Duruşmanın yarın saat 10.00’da yapılacağı bilgisini veren Solopova, Moskova Şehir Mahkemesi’ne ait binaların metal çitle çevrili olduğunu ve her bir medya kuruluşundan birer ‘yazı yazan gazetecinin’ girmesine izin verileceğini, duruşma salonuna girmek isteyen diğer kişilere ise izin verilmeyeceğini vurguladı.

    Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri 28 Aralık 2020’de mahkemeden, Navalnıy'ın ‘Yves Rocher davası’ ile ilgili ertelenen cezasının gerçek hapis cezasına dönüştürülmesini talep emişti.

    Navalnıy, 2013’te 5 yıl gözetim şartıyla 3.5 yıl ertelenmiş hapis cezası almıştı. 2017’deyse Moskova Simonovskiy Bölge Mahkemesi muhalifin şartlı cezasının 1 yıllığına uzatılmasını hükmetmişti.

    Etiketler:
    Yolsuzluk, Moskova Şehir Mahkemesi, Rusya, Gözaltı, Hapis cezası, Aleksey Navalnıy, Yves Rocher, Moskova
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