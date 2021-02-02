Medvedev: Rusya'nın küresel internet ağıyla bağlantısının kesilmesi durumu için hazır bir planımız var

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya’nın küresel internet ağıyla bağlantısını kesmenin mümkün olduğunu, fakat yetkililerin böyle bir durumda ne şekilde hareket edileceğine dair bir planları olduğunu söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, küresel internet kontrolü ABD’de olduğu için Rusya’nın bu ağ ile bağlantısını kesmenin mümkün olduğunu ve yetkililerin böyle bir durumda ne şekilde hareket edileceğine dair bir planları olduğunu söyledi.

Rus basınına açıklamalarda bulunan Medvedev, "Bilindiği üzere internet belli bir zamanda ortaya çıktı ve şüphesiz kilit yönetim hakları ABD’nin elinde. Yani potansiyel olarak olağanüstü herhangi bir şey olursa, birileri tamamen çıldıracak olursa böyle bir şey olabilir, zira bu kutunun anahtarları okyanusun ötesinde. Böyle bir durumda ne şekilde hareket edileceğine dair bir planımız elbette var" diye konuştu.

Rusya’nın daha önce uluslararası ödemeler için kullanılan SWIFT (Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Birliği) sisteminden çıkarılmakla tehdit edildiğini hatırlatan Medvedev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu saf haliyle internet değil, bankacılık işlemlerine ilişkin bir sıfattır, fakat bizi sürekli bununla korkutuyorlar. Hatta aniden böyle bir şeyin olması durumunda elektronik ortamda mesajlaşabilmek için kendi enformasyon iletim sistemimizi oluşturmak zorunda kalmıştık. Olasılık olarak internetle de böyle bir şey yaşanabilir ve böyle bir durumda ağın ana merkezlerine erişimimiz olmayacak."

Bu tür riskler söz konusuyken Rusya’nın bağımsız olarak yönetilebilecek internet segmenti ile ilgili yasanın kabul edildiğini hatırlatan Medvedev, "Şu anda tüm devletin yönetimi, muazzam miktarda sosyal işlevin elde edilmesi İnternete bağlı olduğundan bunu kontrolsüz bırakamazdık. Bu nedenle gerektiği halde yürürlüğe girecek böyle bir yasa var" ifadelerini kullandı.

Rus bankalarının uluslararası ödemeler için kullanılan SWIFT sisteminden çıkarılabilme riski karşısında Rusya’da alternatif mesajlaşma sistemi (SPFS) kuruldu. Söz konusu sisteme neredeyse tüm dünyadan 11 binin üzerinde kuruluş bağlı bulunuyor.