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    Dmitriy Peskov

    ABD’nin Rusya’daki gösterilere ilişkin açıklamalarını değerlendiren Peskov: Moskova bunlara kulak vermeyecek

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    Rusya
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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202102021043711199-abdnin-rusyadaki-gosterilere-iliskin-aciklamalarini-degerlendiren-peskov-moskova-bunlara-kulak/

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Washington’un Rusya’da düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin görüşlerine kulak vermeyeceğini belirtti.

    Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, Washington’un Rusya’da düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin görüşlerine kulak verilmeyeceğini ifade etti.

    Kremlin Sözcüsü, “Amerikalı temsilcilerin ülkemizde düzenlenen yasadışı eylemlere ilişkin açıklamalarına gelince, bir kez daha tekrar ediyorum, Amerikalıların bu konuya ilişkin açıklamalarını dikkate almaya, onlara kulak vermeye hazır değiliz ve bunu yapmayacağız” diye konuştu.

    © REUTERS
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    ‘Geçen pazar çoğu Avrupa ülkesi için zor bir gündü’

    Geçen pazar gününün ‘yasadışı eylemlerin birçok ülkede düzenlenmesi nedeniyle’ çoğu Avrupa ülkesi için zor geçtiğine dikkat çeken Peskov, şöyle konuştu:

    “Avrupa’nın birçok ülkesinde her türlü eylemin genelde yasaklandığını, eylem yapmanın yasak olduğunu hatırlasak iyi olacak. Bu nedenle birçok Avrupa ülkesinin kolluk kuvvetleri için pazar günü maalesef oldukça huzursuz geçti, yasal düzeni ve vatandaşların epidemiyolojik güvenliğini sağlamak için çok fazla çalışmak zorunda kaldılar.”

    ‘Dünkü gösterilerde çok sayıda provokatör vardı’

    Gazetecilerin pazar günkü protestolarda gözaltına alınan rekor sayıda kişiye dikkat çekerek Kremlin'in sokağa çıkanların görüşlerini dinlemeye hazır olup olmadığı sorusu karşısında Peskov, toplu gözaltıların gösterilere çok sayıda provokatör ve zorbanın katılması nedeniyle yaşandığını söyledi.

    “Yasadışı eylemler söz konusu. Doğal olarak polis, bu yasadışı eylemlere katılanlara karşı önlem alıyor” diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Kolluk kuvvelerine karşı az ya da çok saldırgan davranan fazla sayıda zorba, provokatör vardı, bu kabul edilemez. Bu nedenle elbette ki polis harekete geçerek önlem alıyor.”

    ‘Zorba ve provokatörlere karşı yasalar nezdinde harekete geçilmesi gerekir’

    Zorba ve provokatörlerle diyaloğa girmenin mümkün olmadığını, bu kişilere karşı ‘yasaların belirlediği ölçüde harekete geçilmesi gerektiğini’ vurgulayan Peskov, “Diğer insanlara gelince, mevcut yasalar çerçevesinde bakış açınızı ifade etmek için tüm araçların mevcut olduğu ve bu amaç uğruna herhangi bir yasadışı eylemin kullanılmasının kabul edilemezliği konusundaki tez bir kez daha tekrar edilebilir” ifadelerini kullandı.

    Gösteriler sırasında polisin provokasyonlar karşısındaki eylemlerini değerlendiren Peskov, “Eylemlerin her biri ayrı olarak ele alınmalı. Genel bir eğilim söz konusu değil. Genel bir eğilim olarak yalnızca şu kabul edilebilir, polis kışkırtıcı eylemler karşısında yasalar çerçevesinde sert davrandı” diye sözlerini tamamladı.

    Etiketler:
    Aleksey Navalnıy, Moskova, Dmitriy Peskov, Rusya, ABD
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