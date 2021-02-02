Rus Koramiral Svyataşov: ABD'ye ait savaş gemilerinin Karadeniz'e girmesine bir son verilmeli

ABD'ye ait USS Porter ve USS Donald Cook destroyerlerinin tatbikat için Karadeniz'e girmesini değerlendiren Svyataşov, "Ellerini kollarını sallaya sallaya gidecekler mi? Buna bir son verilmeli. Tüm dişlerimizi olmasa bile, bazı dişlerimizi onlara göstermeliyiz. İstedikleri her şeyi daha ne kadar yapabilirler? Arkadaşlar, Rus denizcilerin gücünü ne kadar test edebileceklerini öğrenmenin zamanı geldi mi?" ifadelerini kullandı.

Savaş ilan edilmemesi gerektiğini ancak Rusya'nın ABD'lilere uygun yanıtlar verme kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Svyataşov, "Elinizi vicdanınıza koyun. Neyden korkuyoruz? Sularımızdaki tehdidi önlemenin radyoelektronik harp gibi yolları var" diye konuştu.

Son yıllarda Rusya, batı sınırlarında NATO tarafından gerçekleştirilen eşi görülmemiş yoğunluktaki askeri faaliyetlerden endişe duyduğunu birçok kez açıkladı. İttifak bu faaliyetleri 'Rus saldırganlığının dizginlenmesi' olarak adlandırıyor ve bölgedeki varlığını artırmayı sürdürüyor. Moskova, hiçbir ülke için tehdit oluşturmadıklarının altını çiziyor ve bununla birlikte çıkarları için potansiyel tehlike barındıran eylemlere karşı da kayıtsız kalmıyor.

23 Ocak'ta USS Donald Cook destroyeri ve 28 Ocak'ta USS Porter destroyeri, Karadeniz'e giriş yapmış ve Rus güçleri tarafından takibe alınmıştı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Karadeniz, NATO için stratejik öneme sahip. Üç müttefik Türkiye, Bulgaristan ve Romanya kıyıdaş ülkeler iken Gürcistan ve Ukrayna yakın partnerler. Rusya'nın Kırım'ı 'yasadışı ilhakına' ve Karadeniz'de giderek artan askeri gücüne yanıt olarak İttifak, bölgedeki savunma varlığını artırdı ve Karadeniz'in güvenliğine sıkı sıkıya bağlıdır" denmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Rusya sınırlarına daha fazla teçhizat ve birlik yerleştirmek için bahane aradığını belirterek Rusya’nın herhangi bir ülkeye saldırma planlarının olmadığını herkesin çok iyi bildiğini söylemişti.