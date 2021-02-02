Rusya Dışişleri: Navalnıy’in duruşmasında yabancı diplomatların bulunuşu Batı’nın iç işlerimize müdahalesinin kanıtı

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Navalniy’in hapse girip girmeyeceğinin belli olacağı duruşma sırasında mahkeme salonunda, 20’ye yakın yabancı diplomatik temsilcinin bulunuyor olmasına ilişkin şunları söyledi:

“Hatırlatmak isterim ki diplomatlar yabancı mahkemelerde genelde kendi vatandaşlarını desteklerler. Batılılar Navalnıy’i kendilerinden biri olarak görüyor olsa da o bir Rusya Federasyonu vatandaşı.”

Facebook açıklamasında Zaharova, “Durum artık bağımsız bir ülkenin iç işlerine karışmanın da ilerisinde. Batı, kolektif bir biçimde Rusya’yı çevrelemeye çalışırken oynadığı çirkin ve yasadışı rolü kendi kendine ifşa ediyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, mahkeme salonunda bulunan yabancı diplomatların, Navalnıy’in hapse girip girmeyeceği kararını verecek yargıca psikolojik baskı uygulamayı amaçlıyor olabileceklerini de dışlamadığını kaydetti.

Navalnıy yargılanıp zimmetine para geçirmekten suçlu bulunduğu bir davanın şartlı tahliye kurallarını birçok defa ihlal etmesi nedeniyle yeniden hakim karşısına çıkarıldı.

Söz konusu ihlaller nedeniyle Navalnıy’in dava sonucunda çarptırıldığı ertelenmiş ceza iptal edilebilir. Bu da Navalnıy’in 3 buçuk sene için hapse girebileceği anlamına geliyor.