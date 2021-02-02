RDIF: Sputnik V aşısını Belarus, Türkiye ve İran’da üretmenin imkanlarını inceliyoruz

Dmitriyev, bugünkü basın toplantısında Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin geliştiricilerinin, aşının üretimini Belarus, Türkiye ve İran’da yerelleştirme imkanlarını incelediklerini belirtti.

‘Hindistan ve Güney Kore’de üretilen aşının şubatta Çin’de, martta da Brezilya’da üretimine başlanacak’

RDIF Başkanı, Sputnik V aşısının şu anda Hindistan ve Güney Kore’de yapılan üretiminin bu ay içinde Çin’de, gelecek ay ise Brezilya’da başlatılacağını söyledi.

Dmitriyev, “Şu anda aşıyı Hindistan ve Güney Kore'de üretiyoruz, oradaki tesisler aşı üretimini gerçekleştiriyor. Bu ay kısa bir süre sonra Çin’de de üretime geçeceğiz. Ardından sırada Brezilya var, orada ilk deneme partileri halen üretiliyor, ancak daha kapsamlı üretim önümüzdeki ay başlayacak” diye konuştu.

‘Dünya çapında üretim tesislerinden eksiksiz bir ağ kuruyoruz’

Kazakistan’da da üretim öngörüldüğüne dikkat çeken Dmitriyev, “Orada, bu ay içinde faaliyete geçecek paketleme ve ambalaj hattı olacak” ifadelerini kullandı.

пресс-служба Минздрава РФ 'Tüm insanlık için aşı': The Lancet, Sputnik V'nin etkinliğini yüzde 91.6 olarak onayladı vurgusunu yapan yetkili, önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu şirketlerin katılarak ‘başarı hikayelerini ve planlarını’ paylaşacakları büyük bir etkinlik olacağını sözlerine ekledi.

Dmitriyev, “Elbette uluslararası pazara sürülecek aşıların büyük bir kısmı uluslararası ortaklarımız ve tedarikçilerimiz tarafından üretilecek” vurgusunu yaptı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Şimdiye kadar Rusya, Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, Gine Cumhuriyeti, Tunus ve Ermenistan’da tescil edilen aşının Avrupa Birliği’nde (AB) de tescil işlemleri başlatılmış durumda, Dünya Sağlık Örgütü’nde ise aşının ön yeterlilik prosedürleri devam ediyor.