RDIF: Sputnik V aşısını Belarus, Türkiye ve İran’da üretmenin imkanlarını inceliyoruz

Dmitriyev, bugünkü basın toplantısında Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin geliştiricilerinin, aşının üretimini Belarus, Türkiye ve İran’da yerelleştirme imkanlarını incelediklerini belirtti.
‘Hindistan ve Güney Kore’de üretilen aşının şubatta Çin’de, martta da Brezilya’da üretimine başlanacak’
Dmitriyev, “Şu anda aşıyı Hindistan ve Güney Kore'de üretiyoruz, oradaki tesisler aşı üretimini gerçekleştiriyor. Bu ay kısa bir süre sonra Çin’de de üretime geçeceğiz. Ardından sırada Brezilya var, orada ilk deneme partileri halen üretiliyor, ancak daha kapsamlı üretim önümüzdeki ay başlayacak” diye konuştu.
‘Dünya çapında üretim tesislerinden eksiksiz bir ağ kuruyoruz’
Kazakistan’da da üretim öngörüldüğüne dikkat çeken Dmitriyev, “Orada, bu ay içinde faaliyete geçecek paketleme ve ambalaj hattı olacak” ifadelerini kullandı.
Dmitriyev, “Elbette uluslararası pazara sürülecek aşıların büyük bir kısmı uluslararası ortaklarımız ve tedarikçilerimiz tarafından üretilecek” vurgusunu yaptı.
Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.
Şimdiye kadar Rusya, Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, Gine Cumhuriyeti, Tunus ve Ermenistan’da tescil edilen aşının Avrupa Birliği’nde (AB) de tescil işlemleri başlatılmış durumda, Dünya Sağlık Örgütü’nde ise aşının ön yeterlilik prosedürleri devam ediyor.
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