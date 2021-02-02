Rus Su-24'ün Karadeniz'deki ABD destroyerine yakın uçuşunun görüntüleri yayınlandı

Görüntülerde, Su-24’ün Karadeniz’deki faaliyetlerine başlayan ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook’un yakınında alçak irtifada uçtuğu görülüyor.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021

​Yapılan açıklamada, “ABD Donanması, müttefikleri ve NATO ortaklarını (taahhütlerine bağlılık gereği) güvence altına almak ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Karadeniz'de düzenli olarak faaliyet yürütüyor” denildi.

23 Ocak'ta USS Donald Cook destroyeri ve 28 Ocak'ta USS Porter destroyeri, Karadeniz'e giriş yapmış ve Rusya Donanması tarafından takibe alınmıştı. NATO, ABD destroyerlerinin Karadeniz’deki faaliyetlerini, Rusya’nın bölgede artan gücüne yanıt olarak açıklamıştı.