Mahkemeden Navalnıy’e 3.5 yıl hapis cezası kararı

Moskova Simonovskiy Bölge Mahkemesi'nin ‘Yves Rocher davası’ ile ilgili duruşma sonrasında hakim Natalya Repnikova, Navalnıy’ın 3.5 yıllık şartlı hapis cezasının gerçek cezaya dönüştürülmesine hükmetti.

Repnikova, "Mahkeme Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri’nin öne sürdüğü ceza gerekçelerinin tatmin edici olduğuna karar verdi” diye konuştu.

Navalny’ın ertelenen cezasının gerçek bir cezaya dönüştürülmesi ile ilgili daha önce 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan duruşmalarda bu yönde bir karar açıklanmamıştı.

İtiraz edilecek

Mahkemenin ertelenen cezayı gerçek cezaya dönüştürme kararı henüz yürürlüğe girmedi, tarafların karara itiraz etmek için on gün süreleri var.

Diğer yandan avukat Vadim Kobzev, Sputnik’e demecinde savunma makamının Navalnıy’ın 3.5 yıllık şartlı hapis cezasının gerçek cezaya dönüştürülmesi yönündeki kararına itirazda bulunacağını belirtti.

Kobzev, ilgili soruya, “Evet, itiraz edeceğiz” yanıtını verdi.