Putin: Sosyal medyadaki içerik kontrol edilmeli ancak bireylerin özgürlüğü kısıtlanmamalı

Rusya Devlet Başkanı Putin, sosyal ağlardaki içeriğe tepki gösterilmesi gerektiğini ancak bunu yaparken bireylerin seçme ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke genelinde düzenlenen 'Yılın Öğretmeni' adlı yarışmada ödüle layık görülen öğretmenlerle bir araya gelerek, muhalif gösterilerle ilgili tutumları nedeniyle yoğun şekilde tartışılmaya başlayan sosyal medya platformları hakkında konuştu.

Rusya lideri, "Bu platformlar, her şeyden önce birer işletme. Bunu asla unutmamalıyız. Organizatörler için bu faaliyet türü bir iş ve ana amacı kazanç elde etmek. Maalesef bu, sıklıkla her ne pahasına olursa olsun yapılıyor" dedi.

Sosyal medyadaki içeriğin kontrol edilmesinin önemli olduğuna da dikkat çeken Putin, "Elbette bunun üzerine düşünmeliyiz, bir şekilde buna tepki göstermeliyiz. Aynı zamanda seçme özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi bireylerin özgürlüğünü kısıtlayan kararlar almamalıyız" ifadelerini kullandı.

Putin, bu modern bilgi platformların insan bilincini giderek daha fazla yönetmeye başladığının da altını çizdi.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın destekçileri 23 Ocak'ta Rusya'nın bazı kentlerinde izinsiz gösteriler düzenlemişti. Gösterilere reşit olmayanların katılması için sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar büyük tepkilere yol açmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yapılacak ihlallerin yasaya göre soruşturulacağı uyarısı yapmıştı.

Putin, dün yaptığı açıklamada, internetin Rusya segmentinde (Runet) çalışan yabancı bilişim şirketlerine yönelik ek taleplerin belirlenerek 1 Ağustos 2021’e kadar sunulması için talimat vermişti. Şirketlerin Rusya’da temsilcilik açmaları da gündemde.