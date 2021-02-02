Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezindeki Manej Meydanı ile St. Petersburg’daki Gostinniy Dvor binası önünde izinsiz gösteri yapanlar polis tarafından gözaltına alınıyor.

Moskova kent merkezinde en az 5 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken çevik kuvvet birimlerinin göstericileri Manej Meydanı’ndan uzaklaştırmayı başardığı, meydanda köpekli polislerin devriye gezdiği aktarılıyor. Ayrıca Lubyan Meydanı’nda çok sayıda polis ve araç görülüyor.

Kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine kent merkezindeki 4 metro istasyonu kapatıldı. Trenler bu istasyonları durmadan geçiyor.

Moskova ve St. Petersburg merkezinde göstericiler gözaltına alınıyor https://t.co/3IhGYehUA0 pic.twitter.com/GieTgzTJ9w — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 2, 2021

Rusya Federal Koruma Servisi (FSO) dün Kızıl Meydana giriş çıkışları kapatmıştı.

St. Petersburg’un merkezinde de en az 6 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Kent merkezindeki durumun sakin olduğu belirtilirken polisin megafonla izinsiz gösterilerin yasak olduğu uyarılarını yapıyor.