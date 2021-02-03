Rusya Federasyon Konseyi'nden Batı'nın 'Navalnıy'a özgürlük' çağrılarına yanıt: İçişlerimize karışmayın

Rus senatör Cabarov, blog yazarı Navalnıy hakkındaki mahkeme kararının Rusya mevzuatına dayandığını ve Batı'nın Navalnıy’ın serbest bırakılması yönündeki çağrılarının Rusya'nın içişlerine müdahale olduğunu söyledi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Batılı liderlerin Rus Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması yönündeki çağrılarını değerlendirdi.

Sputnik'e konuşan Cabarov, "Bu şekilde Rusya'nın bağımsız işlerine karışmamalı. Kanuna saygı duyulmalı. Kanun sadece Batı ülkelerinde değil, bizim ülkede de işliyor" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararının, Navalnıy'ın şartlı tahliye koşullarını ihlal etmesi üzerine dayandığının altını çizen senatör, "Mahkeme hiçbir şey derlemedi, tamamen gerçeklere dayandı, sadece bu ihlalleri kabul etti. Histeriye son verilmeli. Rusya'da yargı bağımsız; neden Batı, yargı işlerine karışabileceğini düşünüyor?" ifadelerini kullandı.