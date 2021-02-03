Rusya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı yılın başından bu yana ilk kez 17 binin altına indi

Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin verilerine göre, Rusya genelinde son 24 saat içinde iyileşen 22 bin 372 kişi taburcu edildi, 539 kişi yaşamını yitirdi.
Başkent Moskova’da gün içinde 1701 yeni vaka tespit edildi, 74 hasta yaşamını yitirdi, 5 bin 12 kişi iyileşti.
Moskova, vaka sayısındaki günlük artış oranı ile ilk sırada yer alırken, Altay Cumhuriyeti en az vaka sayısıyla son sırada bulunuyor.
Rusya’da yeni vakalarla beraber toplam vaka sayısı 3 milyon 884 bin 730’a çıktı. Son bir günde koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar sebebiyle 539 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı sayısı 74 bin 158’e yükseldi.
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