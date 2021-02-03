Sovyet Luna 9 aracı, 55 yıl önce bugün Ay’ın yüzeyine ilk yumuşak inişi yaptı

Sovyetler Birliği’ne ait Luna 9 uzay aracı, 3 Şubat 1966’da tarihte ilk kez Ay’ın yüzeyine yumuşak iniş yaptı ve Dünya’ya yüzeyin ilk panoramik görüntülerini gönderdi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Luna 9 aracının 55 yıl önce bugün yaptığı tarihi yolculuğu hatırlattı.

Açıklamada, “Tam 55 yıl önce, 3 Şubat 1966’da Sovyet insansız uzay aracı Luna 9, Ay'a iniş yaptı. Böylece #Luna9, Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ve Ay'ın fotoğrafını çeken ilk uzay aracı oldu” ifadeleri kullanıldı.

🚀🌔 Tam 55 yıl önce, 3 Şubat 1966’da Sovyet insansız uzay aracı Luna 9, Ay'a iniş yaptı.

Böylece #Luna9, Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ve Ay'ın fotoğrafını çeken ilk uzay aracı oldu. #ay #3subat #tarihtebugün pic.twitter.com/4yIGoHaOOU — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) February 3, 2021

Sovyet Luna 9 aracı, yumuşak inişten yaklaşık 5 dakika sonra Dünya’ya veri aktarımına başladı ve Ay’ın yüzeyinden ilk panoramik görüntüleri aktardı. Bu görüntüler yardımıyla boyutu 1 mm’ye varan detaylar görülebiliyordu. Araç, Ay’ın yüzeyinde 75 saat kaldı.

Bundan önce Luna-2 aracı Ay’ın yüzeyine ulaşan ilk uzay aracı olmuştu, ancak bu araç sert iniş yapmıştı. Fakat yumuşak iniş olmadan Ay’ın yüzeyinde araştırma yapabilmek mümkün değildi. Bu nedenle de yumuşak iniş ve yüzeyden görüntüler elde etmek için Luna-9 Ay’a gönderildi. Bu uçuşla birlikte ayrıca Dünya’nın çevresindeki dış radyasyon kuşağının tam yeri belirlendi. Alınan görüntüler sayesinde bilim insanları Ay’ın yüzeyindeki mikrorölyefin özelliklerini saptayabildi.

Sovyetler Birliği’nin Ay programındaki başarısı, ABD ile uzayda yürütülen yarışın kızışmasına yol açtı. ABD yönetimi, NASA’nın Ay programına büyük bütçeler ayırdı.