Rusya: Hindistan’a ilk S-400 tedariki yıl sonuna kadar yapılacak

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Direktör Yardımcısı Vladimir Drojjov, Hindistan'a S-400 hava savunma sistemleri tedarik etme sürecinin belirlenmiş takvime uygun ilerlediğini ve Yeni Delhi'nin bu sistemlerin ilk serisini 2021’in sonuna kadar alacağını söyledi.

Drojjov bu yılki Aero India Havacılık Fuarı'nda gazetecilere verdiği demeçte, "S-400 uçaksavar füze sisteminin ilk serisinin bu yıl sonuna kadar Hindistan'a teslim edilmesi planlanıyor" dedi.

Hint uzmanların ocak ayında Rusya'ya geldiğini ve S-400 ile ilgili eğitime başladığını hatırlatan Drojjov, Hindistan hükümetinin Rusya'dan 21 MiG-29 savaş uçağı satın almaya karar verdiğini de açıklamasına ekledi.

Federal Servisin Direktör Yardımcısı, "21 MiG-29 savaş uçağı için teklifimiz Hindistan tarafına yapıldı. Söz konusu uçaklar için Hindistan hükümeti satın alma kararı verdi. Hindistan Hava Kuvvetleri’nin ilgili ihale prosedürlerine ilişkin kararını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

‘En büyük silah ihracatı anlaşması’

Ekim 2018’de, Moskova ve Yeni Delhi tarafından beş milyar dolardan fazla değerde beş adet S-400 hava savunma sistemi sistemi tedarik etmek için imzalanan sözleşme, Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport tarafından imzalanan en büyük anlaşma olarak nitelendirilmişti. Söz konusu sözleşme her iki ülkenin yerel para birimleri üstünden hazırlanmıştı. Hindistan'a bu savunma sistemlerinin tamamının tedariğinin Nisan 2023'e kadar tamamlanması planlanıyor.