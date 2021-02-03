Nikaragua, Rus Sputnik V aşısının kullanımına onay verdi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Direktörü Kirill Dmitriyev Sky News televizyonunun yayınında yaptığı açıklamasında, Nikaragua’nın Sputnik V aşısının kullanımına onay verdiğini söyledi.

Hem Rusya’da hem dünya genelinde bir sağlık otoritesi tarafından tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin kullanımına şu ana dek onay vermiş ülkeler şu şekilde: Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, BAE, İran, Gine, Tunus, Ermenistan ve Meksika.