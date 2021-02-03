'Rusya hükümeti, yatırımcıları yaptırımlardan korumak için Kırım'da özel idari bölgeler kuracak'

RBK gazetesinin Kırım ve Sivastopol'e yönelik 'özel yasal çerçeve' ile ilgili yasa tasarısına dayandırdığı haberine Rusya hükümeti, yarımadayı Batılı ülkelerin yaptırımlarından koruyacak bir düzenleme yapacak.

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısına göre düzenlemenin temel avantajı, Rusya'nın bölgelerinden gelen yatırımcıların gizli tutulması ve yaptırımlardan korunması olacak.

Bakanlıktan RBK'ya yapılan açıklamada, özel idari bölgelerin, Kırım'daki faaliyetleri de dahil çeşitli nedenlerle yaptırıma maruz kalan veya yaptırım listesine girme riski taşıyan Rus şirketlerini çekeceği ifade edildi.

Açıklamada, "Verilere erişimin kısıtlanması, bu şirketlerin yaptırım çekincesi olmadan ve kayıtlı oldukları bölgeden bağımsız olarak özel idari bölgelerde yatırım yapmalarına imkan tanıyacak" dendi.

Yasa tasarısına göre özel idari bölgeler, Kırım ve Sivastopol'ün sosyo-ekonomik kalkınmasının hızlandırılması ve bölgede cazip bir yatırım ortamının oluşturulması için kurulacak. Rusya'nın herhangi bir bölgesinde kayıtlı olan şirketler, özel idari bölgelerde yatırım yapabilecek ancak yarımadanın sınırları dışında şube veya temsilcilik açamayacak ve sadece Kırım'da ticari faaliyet yürütecek.