Zaharova: ABD, Rusya’ya yaptırım uygulamak için her zaman bir neden bulur

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rusya’ya karşı yaptırım uygulamak için her zaman bir neden bulabileceğini söyledi.

Rus aktivist Aleksey Navalnıy hakkındaki hapis kararı nedeniyle ABD tarafından yeni yaptırımların uygulanması olasılığına ilişkin bir soru karşısında Zaharova, en az altı aydır bu tür yaptırım sözlerini duyduğunu söyledi.

Zaharova, ne zaman yaptırım lafı duysa, bu yönde verilen daha önceki sözleri hatırladığını ve her birinin farklı nedeni olduğunu kaydetti.

Zaharova, ABD’nin yaptırım için bir ‘sebebe’ ihtiyacı olmadığını, her zaman bir tane bulduğunu ifade etti.

Moskova Simonovskiy Bölge Mahkemesi'nde görülen 'Yves Rocher davası' ile ilgili duruşma sonrasında hakim Natalya Repnikova, Navalnıy'ın 3.5 yıllık şartlı hapis cezasının fiili cezaya dönüştürülmesine hükmetmişti. Bu ceza, Navalnıy'ın cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak 2 yıl 8 aya düşürülmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "ABD, Rus makamlarının muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın ertelenmiş cezasını 2 yıl 8 ay hapis cezasına çevirmesinden derin endişe duymaktadır" açıklamasında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'daki yeni yönetimin Rusya politikasını belirlerken Navalnıy'ın durumunu göz önünde bulunduracağını söylemişti.