Rus Dışişleri: ABD ile START-3’ün uzatılması konusunda yapılan anlaşma yürürlüğe girdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ve Washington arasında Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START-3) uzatılması konusunda yapılan anlaşmanın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova ve Washington arasında START-3 anlaşmasının uzatılması konusunda yapılan anlaşmanın, tarafların birbirilerine ilgili notaları iletmesi sonrasında bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, “3 Şubat'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda, ABD Büyükelçiliği ile START-3 Anlaşmasının süresinin uzatılmasına ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç prosedürlerin tamamlandığına ilişkin notalar karşılıklı olarak sunuldu. Buna göre söz konusu Anlaşma aynı gün yürürlüğe girdi. Böylelikle Anlaşma, herhangi bir değişiklik veya ekleme yapılmaksızın, imzalandığı şekliyle 5 Şubat 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacak” ifadelerine yer verildi.