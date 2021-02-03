Rus Dışişleri'nden Batılı diplomatların Navalnıy davasıyla ilgili eylemlerine kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batılı diplomatların Rus blog yazarı Navalnıy davasıyla ilgili kaba davrandığını belirterek "Bu tepki değil, müdahale" değerlendirmesini yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı politikacıların Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın tutuklanmasına yönelik tepkisini ve Batılı diplomatların mahkeme salonuna gelmesini değerlendirdi.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Zaharova, "Bu elbette tepki değil, müdahale ve elbette onlar takip etmiyor, hareket ediyor. Kaba bir şekilde, koordineli ve bir plana uygun olarak hareket ediyorlar. Elbette bu, ayrı ayrı eylemler değil. Bu, farklı aşamalarda gözlemlediğimiz büyük bir program" ifadelerini kullandı.

Moskova Simonovskiy Bölge Mahkemesi'nde görülen 'Yves Rocher davası' ile ilgili duruşma sonrasında hakim Natalya Repnikova, Navalnıy'ın 3.5 yıllık şartlı hapis cezasının fiili cezaya dönüştürülmesine hükmetmişti.

Bu ceza, Navalnıy'ın cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak 2 yıl 8 aya düşürülmüştü. Duruşmanı yapıldığı salona, 13 ülkenin büyükelçilik çalışanları da gelmişti.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, kararı kınayarak Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.