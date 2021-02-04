Kremlin: Donbass’a koronavirüs aşılarını Rusya tedarik edecek, bunu başka kimse yapmaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde Kovid-19 aşılarına ihtiyaç duyulduğu ve bu aşıları Rusya’dan başka bir ülkenin oraya tedarik etmeyeceğini belirtti.

Basın mensuplarının Rus aşısının Donetsk ve Lugansk’a ne zaman ulaşacağı sorusunu yanıtlayan Peskov, orada yaşayan insanların da Kovid-19 aşılarına ihtiyaç duyduğunu ve bu aşıları Rusya’dan başka birilerinin oraya tedarik etmeyeceğini ifade etti.

“Anladığım kadarıyla oraya da teslimat yapılacak. Tam olarak ne zaman bilmiyorum, bunu hükümete sormanın daha iyi olacağını düşünüyorum” diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elbette oradaki insanların da aşıya ihtiyacı var. Ve eğer biz bunu yapmazsak, aşıları oraya hiç kimse tedarik etmez.”

Daha önce Donetsk ve Lugansk yönetimlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ilk partisinin bölgeye ocak ayında sevk edilmesinin beklendiği belirtilmişti. Açıklamada ayrıca ilk olarak risk grubundakilerin aşılanacağı, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri arasından belirli kategorilerdeki görevlilerin bu grupta yer aldıkları ifade edilmişti.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Vektör Bilim Merkezi'nin geliştirdiği ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona Rusya’da Ekim 2020’de tescil edilmiş, tescil sonrası klinik denemelerden geçmişti.

Her iki aşının, toplu aşılama kampanyası çerçevesinde Rusya’nın çeşitli bölgelerin tedariki devam ediyor.