Peskov: Putin, tarihte nasıl anılacağına değil halkı ilgilendiren konulara kafa yoruyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tarihte nasıl anılacağını değil, milyonlarca Rusya vatandaşını ilgilendiren konuları düşündüğünü söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov, Rus aktivist Aleksey Navalnıy’ın mahkemede Putin hakkında kullandığı sözlerden haberdar olmadıklarını ifade etti.

Peskov, Putin’in tarihte nasıl anılacağından bahsedecek tarafın Navalnıy değil, Rusya halkı olduğunu söyledi.

Putin’in tarihteki yeri konusunda ne düşündüğü sorusunu yanıtlayan Peskov, Rus liderin kendisinin de belirttiği üzere, bu gibi şeylere kafa yormaktansa halkı ilgilendiren meselelerle ilgilendiğini belirtti.

Peskov, “Devlet Başkanı her gün çalışıyor. Ne kadar sorun, ne kadar mesele olduğunu görüyorsunuz” dedi ve bu konuların milyonlarca vatandaşın hayatını ilgilendirdiğini kaydetti.

Peskov, “Her gün hükümetle birlikte bu meselelerle ilgileniyor. Bunlar yerine hükümlülerin söylediği birtakım şeylere kulak vermesi veya tarihteki yerini düşünmesi aptalca olurdu sanırım” ifadelerini kullandı.