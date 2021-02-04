Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan ile karşılıklı uçuşları yeniden başlatıyor

Rusya, 15 Şubat tarihinden itibaren Azerbaycan ve Ermenistan ile karşılıklı uçak seferlerini yeniden başlatıyor.

Rusya hükümeti basın servisinden yapılan açıklamada, 15 Şubat tarihinden itibaren Azerbaycan ve Ermenistan ile karşılıklı uçak seferlerinin yeniden başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in koronavirüsle mücadele merkezinin önerisiyle alınan uçuşları yeniden başlatma kararını imzaladığı kaydedildi.

Karar uyarınca, Moskova-Bakü arasında haftada iki sefer, Moskova-Erivan arasında ise haftada dört sefer düzenlenecek.

Ayrıca, 8 Şubat'tan itibaren Moskova'dan Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'e olan düzenli sefer sayısının haftada üçe, Moskova’dan Belerus’un başkenti Minsk’e olan seferlerin haftada 3’ten 5’e çıkacağı belirtilen açıklamada, Rostov na-Donu ve St. Petersburg'dan Minsk’e haftada bir sefer düzenlenen uçuşların yeniden başlayacağı kaydedildi.

Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle kapattığı sınırlarını, ağustos ayından itibaren kademeli olarak açmaya başladı. Türkiye, Tanzanya, İsviçre, Mısır, BAE, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan, Sırbistan, Güney Kore, Japonya, Etiyopya, Finlandiya, Vietnam, Hindistan, Katar, Küba, Seyşeller ve Maldivler'e uçuşlar yeniden başlarken, Yunanistan ve Singapur’a olan seferler 8 Şubat'ta başlayacak.