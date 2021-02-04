Rus Pobeda Havayolları, 1 Nisan'dan itibaren Yekaterinburg-İstanbul uçuşlarına başlıyor

Pobeda Havayolları'ndan bir temsilci, basın mensuplarına açıklamasında, 1 Nisan’dan itibaren Yekaterinburg-İstanbul uçuşlarına başlayacaklarını belirterek "Uçuşlar haftada üç kez yapılacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce Pobeda Havayolları'nın 5 Mart'tan itibaren Mineralnıye Vodı kentinden İstanbul'a seferlere başlayacağı bildirilmişti.

Halihazırda Pobeda’ile Moskova’dan İstanbul, Antalya ve Gazipaşa'ya, Kazan'dan Antalya'ya, Ufa'dan İstanbul'a gidilebiliyor.