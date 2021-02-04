Rus Armata tankına ihracat izni çıktı

Rusya’nın en yeni tankı Armata için ihracat izni verildi. Tank yakında ilk kez yurtdışına tanıtılacak.

Rusya devlet ihracat şirketi Rosoboroneksport’tan Sputnik’e yapılan açıklamada, “T-14 Armata tankı için reklam lisansı verildi, yakın zamanda yurtdışına ilk kez tanıtılacak” ifadeleri kullanıldı.

Basın dairesinden yapılan açıklamada ayrıca geçen yıl yurtdışına yeni Boomerang isimli muharebe aracının çıkarılabildiğini kaydetti.

Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, daha önce yabancı partnerlerle ülkenin en yeni tanklarının sevkiyatı için görüşmeler yürüttüklerini söylemişti.

T-14 Armata, İkinci Dünya Savaşı sonrasında geliştirilen dünyanın tek üçüncü nesil tankı olma özelliğini taşıyor. Armata, düşmanla doğrudan temas durumunda motorize birliklerin, zırhlı araçların, gizli ya da açık yerlerdeki düşman güçlerinin saldırılarını püskürtmek için tasarlandı.