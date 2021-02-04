Suikast sonucu hayatını kaybeden Rus elçi Karlov, doğum yıldönümünde Ankara'da anıldı

Elçilik temsilcileri, yerleşkenin bahçesinde bulunan Karlov Anıtı'na çiçekler bıraktı.

Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından gerçekleştirilen saldırıyı terör saldırısı olarak nitelemişti.

Halen devam eden Karlov davasında son olarak 29 Ocak'ta duruşma yapılmış ve Hakim, sanıklardan Vehbi Kürşat Akalın ve avukatının savunmasını yapmaması üzerine davayı 19 Şubat’a ertelemişti.

Ölümünün ardından Karlov'a Rusya Kahramanı unvanı verilmişti.