Hmeymim Hava Üssü’ne Rus pilot Filipov’un heykeli dikildi

Rossiya 24 televizyonunun aktardığına göre, Rus askerleri, Şubat 2018’de Suriye'de terörle mücadele operasyonları çerçevesinde görev yaparken ölen pilot Binbaşı Roman Filipov’un Hmeymim Hava Üssü’ne dikilen anıt heykelinin açılışını yaptı.

İdlib'de düşürülen Rus Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov, uçağın vurulması sonrası kendini paraşütle fırlatarak militanların kontrolündeki yere inmişti. Karada cihatçılarla çatışmaya giren ve son mermisine kadar savaşan Filipov, çevresi tamamen militanlar tarafında sarılınca bir el bombasıyla kendini havaya uçurmuştu. Bombayı patlatmadan önceki son sözleri, “Bu çocuklar için!” olmuştu.

Filipov'un militanlardan korunmak için sığındığı kaya parçasının üzerine daha önce anıt tabela koyulmuştu. Ayrıca, Doğu Askeri Bölgesi'nin saldırı havacılık alayında görev yaptığı Primorskiy Bölgesi’ndeki Çernigovka köyünde de heykeli dikilmişti.

‘Rusya Kahramanı’ unvanına layık görülen Roman Filipov, doğduğu Voronej'de askeri törenle toprağa verilmişti.