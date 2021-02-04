Rusya Müslümanları Dini İdaresi, Sputnik V aşısının helal olup olmadığı konusunda açıklama yaptı

Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı İldar Alyautdinov, Sputnik V'nin geliştiricilerinden aldıkları bilgiye göre bu aşının içinde Müslümanlar için yasaklı bir madde bulunmadığını ifade etti.

Rusya'da yaşayan bazı Müslümanların koronavirüs aşılarının İslam dininin gerekliliklerine uygunluğu konusunda endişeleri olduğu, özellikle de domuz jelatini kullanımıyla ilgili soru işaretleri bulunduğu belirtiliyor.

Sputnik'e bu konu hakkında verdiği demeçte Sputnik V aşısının helal olduğunu söyleyen İldar Alyautdinov, "Aşının geliştiricilerinden yanıt geldi. Aşıda domuz jelatini yok, hücre dizisi gibi insan bileşenleri de bulunmuyor. Dolayısıyla ilk bakışta, İslami açıdan yasaklı bir şey bulunmadığını söyleyebiliriz" dedi.

Rus uzmanlara aşının bileşimiyle ilgili netleştirici sorular yönelttiklerini belirten Alyautdinov, bu konuyla ilgili bir fetvanın hazırlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Alyautdinov, önümüzdeki hafta dini yetkililerle aşı çalışmaları yürüten enstitülerin temsilcilerinin katılacağı ortak bir toplantı yapılmasının planlandığını ekledi.

Daha önce Tataristan Müftülüğü Helal Standartları Komitesi Başkanı İrek Ziganşin, helallik açısından test edebilmek için geliştiricilerden Sputnik V ve EpiVakKorona aşılarının bileşenlerini açıklamalarını talep ettiklerini belirtmişti.

Rusya'da 25 milyon Müslümanın yaşadığına ve Tataristan'ın ülkenin en büyük Müslüman bölgelerinden biri olduğuna işaret eden Ziganşin, "Bu nedenle helal sertifikası inananlar için önemli bir konu. Bazı aşı üreticileri ocak ayında Endonezya ve Malezya'da helal sertifikası aldılar" demişti.