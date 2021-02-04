Rusya Dışişleri: Fetih, Hamas ve diğer Filistinli siyasi temsilcilerin Moskova’da toplanmasını organize etmeye hazırız

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ile Moskova’da görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bogdanov ile Merzuk görüşmesinde Filistin’de yapılacak milletvekili ve devlet başkanlığı seçimleri dahil Filistin Kurtuluş Örgütü platformunda Filistin ulusal birliğinin tesisi meselesinin ele alındığı bildirildi.

Bu çabaların Filistin meselesinin çözümüne Arap Barış Girişimi, uluslararası yasalar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca adil bir şekilde katkı sağlaması gerektiği kaydedilen açıklamada, Rusya tarafının Kahire’nin koordinasyonuyla Fetih, Hamas ve diğer Filistinli siyasi güçlerin temsilcilerinin Moskova’da toplantı yapmasını organize etmeye hazır olduğu vurgulandı.